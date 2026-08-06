На днешната дата в историята

кадър: Петел

Ето кои са по-значимите събития на днешния 6 август, случили се през годините:

1623 г. – Кардинал Мафео Барберини е избран за папа и приема името Урбан VIII.

1806 г. – Франц II абдикира от императорския престол, с което престава да съществува Свещената Римска империя на немския народ.

1825 г. – Боливия придобива независимост от Испания.

1824 г. – Въстаническата армия на Симон Боливар нанася решително поражение на испанските войски при Хунин в Перу.

1834 г. – Високата порта издава указ за организиране на териториална армия, наречена редиф – по един батальон от 1400 доброволци на санджак.

1844 г. – В британската преса е отпечатана първата новина, получена от телеграф.

1890 г. – За първи път в затвора Обърн в Ню Йорк е екзекутиран човек с електрически стол.

1898 г. – Учредено е Централно ловно дружество „Сокол“ – днес Национално ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“.

1918 г. – Първата световна война: В битката при Марна Антантата, подкрепена от САЩ, успява да превземе Северна Франция.

1929 г. – В СССР е създадена специална армия на Далечния изток.

1940 г. – Втората световна война: Естония е анексирана от СССР.

1942 г. – Кралицата на Нидерландия Вилхелмина Холандска става първата коронована особа, държала реч в Конгреса на САЩ.

1945 г. – Втората световна война: Град Хирошима в Япония е разрушен напълно от атомната бомба „Малчугана“, хвърлена от американския бомбардировач B-29 Енола Гей.

1958 г. – България установява дипломатически отношения с Уругвай.

1961 г. – СССР изстрелват втори пилотиран космически кораб (Восток-2), а космонавтът Герман Титов става първият човек, който прекарва в Космоса повече от едно денонощие.

1962 г. – Британската колония Ямайка получава независимост.

1997 г. – Боинг-747 на корейските авиолинии катастрофира в джунглата на Гуам, загиват 228 души.

2003 г. – Столичният общински съвет приема окончателния доклад за общ устройствен план на София.

2007 г. – Скъсана част от стената на микроязовир „Дервента“ предизвиква приливна вълна, която залива земеделски площи и причинява тежки разрушения в град Цар Калоян.

Редактор "Екип на Петел",

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