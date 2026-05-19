На днешния 19 май в историята

Значителните събития през годините на днешния 19 май:

1536 г. – Втората жена на крал Хенри VIII, кралица Ан Болейн, е обезглавена в Лондон за прелюбодеяние, кръвосмешение и държавна измяна.

1568 г. – По нареждане на английската кралица Елизабет I Тюдор кралицата на Шотландия Мария Стюарт е заточена в замъка Фотеринг.

1571 г. – Основан е град Манила във Филипините.

1604 г. – Основан е град Монреал.

1643 г. – Френско-испанска война: френските войски начело с принц Луи II дьо Конде разбиват испанците в битката при Рокроа.

1649 г. – Англия е обявена за република (до 1660 г.).

1712 г. – Петър I премества столицата на Русия от Москва в новопостроения Санкт Петербург.

1802 г. – Наполеон Бонапарт учредява най-високия орден на Франция – Орден на почетния легион.

1876 г. – След 9-дневно сражение башибозук и османска войска превземат Дряновския манастир, отбраняван героично от четата на Бачо Киро и Поп Харитон.

1894 г. – Създадено е правителство с министър-председател Константин Стоилов.

1919 г. – Мустафа Кемал Ататюрк се премества от Истанбул в Самсун с група последователи, за да се противопостави на турското правителство, което става причина за избухване на гражданска война в Турция.

1922 г. – В СССР е създадено пионерско движение за децата на възраст от 10 до 15 години.

1934 г. – Извършен е Деветнадесетомайският преврат в България.

1941 г. – Втората световна война: Съветският разузнавач в Япония Рихард Зорге предупреждава Москва за подготвяното от Нацистка Германия нападение над СССР на 22 юни.

1941 г. – Втората световна война: Първа армия получава заповед да окупира Беломорска Тракия.

1945 г. – Втората световна война: Във Фленсбург е арестуван един от главните военнопрестъпници на нацистка Германия – Алфред Розенберг.

1951 г. – В Париж Ален Бернарден създава кабаре „Крейзи Хорс“.

1961 г. – Програма Венера: Съветският космически апарат Венера 1 става първият човешки предмет, който прелита близо до друга планета (Венера) (контакът с него е загубен преди месец).

1967 г. – Военната авиация на САЩ за първи път бомбардира столицата на Северен Виетнам, Ханой.

1971 г. – Програма Марс: Съветският съюз изстрелва Марс 2.

1986 г. – Армейски части на ЮАР нахлуват по земя и по въздух в Ботсвана, Замбия и Зимбабве в преследване на партизани от Африканския национален конгрес.

1990 г. – Проведена е първата национална конференция на СДС.

1991 г. – От Унгария се изтеглят последните съветски войски.

1991 г. – В Хърватия се провежда референдум за независимост.

1993 г. – Самолетът при полет 501 на „SAM Кълъмбия“ се разбива близо до международното летище „Хосе Мария Кордова“, Меделин и убива всички 132 души на борда.

2005 г. – Партията на европейските социалисти (ПЕС) приема БСП за пълноправен член.

2016 г. – Самолетът при полет 804 на „ЕджиптЕър“ се разбива в Средиземно море на път от Париж за Кайро и убива всички 66 души на борда.

2018 г. – Състои се сватбата на принц Хари и Меган Маркъл.

