На днешния 2 юли в историята

Пиксабей

Ето кои са по-значимите събития, случили се през годините на днешния 2 юли:

1556 г. – Русия завладява и присъединява Астраханското ханство.

1644 г. – Английска гражданска война: Състои се Битката при Марстън Мур.

1776 г. – Континенталният конгрес гласува за обявяване на независимост на Тринадесетте колонии (САЩ) от Великобритания.

1819 г. – Със закон в Англия се забранява наемането на деца под 9 години във фабриките и се ограничава работния ден до 12 часа за децата до 16-годишна възраст.

1853 г. – С преминаването на река Прут от руската армия започва Кримската война.

1900 г. – Граф Фердинанд фон Цепелин извършва първия полет с дирижабъл край Боденското езеро, Германия, продължил 18 мин.

1934 г. – Със смъртта на Ернст Рьом приключва Нощта на дългите ножове.

1937 г. – Амелия Ерхарт и нейният навигатор за последен път са чути над Атлантическия океан, докато се опитват да осъществят първия околосветски полет със самолет над екватора.

1947 г. – СССР отказва да се включи в Плана Маршал за възстановяване на съюзническите страни в Европа след Втората световна война.

1949 г. – Георги Димитров умира. Министър-председател на България става Васил Коларов.

1954 г. – Започва да функционира телевизионна мрежа Евровизия.

1962 г. – В Арканзас е открит първият магазин от най-голямата в света верига от хипермаркети Уолмарт.

1964 г. – Президентът на САЩ Линдън Джонсън подписва Акта за гражданските права, който забранява расовата дискриминация.

1976 г. – Северен и Южен Виетнам, разделени след 1954 г., се обединяват отново в Социалистическа република Виетнам със столица Ханой.

1986 г. – Полет 2306 на „Аерофлот“ се разбива при опит за аварийно кацане на летище „Сиктивкар“ в Сиктивкар, в днешна република Коми, Русия и убива 54 души на борда.

1990 г. – По време на ислямското богомолство Хадж, по време на похода между Мека и Медина, при преминаване на многохилядна тълпа през пешеходен тунел настъпва паника, при която загиват 1426 пилигрими.

1994 г. – Полет 1016 на „Ю Ес Еър“ катастрофира близо до летище „Шарлот/Дъглас“, Шарлот, Северна Каролина и убива 37 от 57-те души на борда.

2000 г. – В експлоатация е пуснат мостът Йоресунд между Швеция и Дания, който е най-дългият комбиниран железопътен и автомобилен мост в Европа.

2003 г. – МОК избира Ванкувър, Канада, за домакин на Зимни олимпийски игри 2010.

2004 г. – Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) приема Пакистан, като 24-ти член.

2008 г. – В Колумбия е освободена Ингрид Бетанкур – бивша кандидатка за президент на страната, държана в плен от екстремиската групировка ФАРК в продължение на 6 години.

Редактор "Екип на Петел",

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