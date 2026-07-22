На днешния 22 юли в историята

Пиксабей

Ето кои са по-значимите събития, случили се през годините на днешния 22 юли:

1298 г. – Войни за шотландска независимост: В Битката при Фолкърк английският крал Едуард I и неговите стрелци с лъкове побеждават воините на Уилям Уолъс близо до град Фолкърк.

1456 г. – В Обсадата на Белград войските на регента на Кралство Унгария генерал Янош Хуняди, нанасят поражение на обсадилите Белград турци, командвани от султана на Османската империя Мехмед II.

1587 г. – Колонията Роаноук: Втора група английски заселници пристига на острова Роаноук край Северна Каролина, за да възстанови изоставената колония там.

1789 г. – Томас Джеферсън е избран за първи държавен секретар на САЩ в правителството на Джордж Вашингтон.

1790 г. – Във Франция е извършена национализация на имуществото на Църквата.

1793 г. – Александър Макензи завършва успешно първото прекосяване на Канада от брега на Атлантическия океан до Тихия океан.

1894 г. – Проведено е първото автомобилно състезание в историята между градовете Париж и Руан във Франция.

1903 г. – При пожар в имението на Лев Толстой изцяло изгарят неговите ръкописи.

1917 г. – Александър Керенски става министър-председател на Русия.

1927 г. – В Италия е учреден АС Рома.

1933 г. – Американският пилот Уили Поуст завършва първия самостоятелен полет около света, като изминава 25 099 км за 7 дни, 18 часа и 49 минути.

1940 г. – Парламентите на новите съветски републики Латвия, Литва и Естония едновременно приемат закони за национализация на земята, едрата промишленост, банките и търговските предприятия.

1942 г. – Холокост: Започва редовното депортиране на евреи от Варшавското гето към концентрационни лагери.

1962 г. – Програма Маринър: Космическият апарат Маринър 1 започва да лети нестабилно няколко минути след изстрелването си и се налага да бъде разрушен.

1973 г. – Самолетът при полет 816 на „Пан Ам“ се разбива до летището в Папеете малко след излитане и убива 78 души от общо 79 пътници и екипаж на борда.

1966 г. – Американски бомбардировачи осъществяват първата си атака срещу демилитаризираната зона между Северен и Южен Виетнам.

1977 г. – Дън Сяопин възстановява ръководните си постове в Китайската комунистическа партия, след като една година по-рано е отстранен от власт от Бандата на четиримата.

1981 г. – В Рим Мехмед Али Агджа е осъден на доживотен затвор за Атентата срещу Йоан Павел II.

1983 г. – Отменено е военното положение в Полша.

1994 г. – Последните фрагменти от кометата Шумейкър-Леви 9 навлизат в атмосферата на Юпитер.

2011 г. – Правителствени сгради в Осло и младежки политически лагер са атакувани от терорист, при което са ранени 15 и убити 87 души.

Редактор "Екип на Петел",

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