На днешния ден: Томас Едисон въвежда универсалния телефонен поздрав

фото: Unknown author, Уикипедия

Милиарди хора по света вдигат своя телефон и отговарят „Ало?“. Замисляли ли сте се обаче кой е предложил именно това обръщение?

Както без съмнение знаете, именно Александър Бел е изобретил онова, което днес наричаме телефон. Първите думи, които той произнася през това изобретение, са „Г-н Уотсън, елате тук. Искам да ви видя.“ (Mr. Watson, come here. I want to see you.) Преди това обаче нямало никакъв поздрав. По-късно, замисляйки се по въпроса, Бел си помислил да използва за тази цел стария моряшки поздрав „Ahoy, Ahoy”. Всъщност в началото първите, които имали щастието да употребяват телефона, използвали именно тези думи, докато на 15 август Едисон не предложил поздрава Hello.

По онова време телефонът се възприемал основно като бизнес устройство, което можело да свързва два офиса например чрез постоянно отворена линия. Някои се заиграли с идеята за камбана-аларма на двата края на линията, чрез която единият офис да можел да известява другия, че иска да говори с него. Тази идея обаче първоначално останала на заден план поради следните причини. На 15 август 1877 г. Едисон писал на свой приятел, който свързвал телефонна система в Питсбърг: „Аз не смятам, че ни е необходима такава аларма под формата на камбана, тъй като едно Hello! се чува достатъчно ясно от 10, дори 20 фута. Ти какво мислиш?“



Противно на доста мнения и информации в медиите обаче Едисън не е измислил самата дума Helloo, тъй като различни нейни варианти са използвани векове преди това за насъскване на ловджийски кучета и за крещене с цел привличане на вниманието на хора, които са отдалечени. Едисън разработвал прототип на фонографа и решил да го тества, изкрещявайки Helloo!. При ранните телефони и грамофони съотношението между сигнал и произведен звук не било почти право пропорционално, каквото е днес, а производният шум бил много по-нисък от въведения.



Самата думичка Hello се появява на много места далеч преди 1877 г., включително и в пътеписа на Марк Твен „ Roughing It“, публикуван през 1872 г. - четири години преди Бел да произнесе онова „Г-н Уотсън...“. Има и по-ранни споменавания на думата в литературата, които датират поне до 1826 г.



При всички случаи Hello лесно и безапелационно бил възприет за универсален телефонен поздрав, откриващ разговора, чрез което думата влязла официално в речниците през 1883 г. А кога за последно се зачудихте как да вдигнете телефона? По-добре се придържайте към класическите обръщания, все пак – историята им е толкова романтична, както се вижда.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!