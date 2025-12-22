На днешния ден преди 87 години е открита най-старата риба на Земята

Мая Иванова. Снимка: Уикипедия

Преди 87 години - На 22 декември 1938 г., траулерът „Нерин“ уловил неизвестна сребристосиня риба с дължина един и половина метра на дълбочина 75 метра близо до устието на река Чалумна, която се влива в Индийския океан южно от град Източен Лондон в провинция Кейп в Южна Африка.

Специалист, пристигнал на мястото на инцидента, професор Джеймс Смит, го нарекъл Latimeria chalumnae в чест на директорката на градския музей на Източен Лондон, Марджъри Кортни-Латимър, която успяла да различи чудо на ихтиологията в улова на траулера.

Откриването на целаканта предизвика сензация в научния свят. Рибата принадлежи към разред Целакантови, който е част от древния разред Кръстоптеригийски, за които учените смятат, че са изчезнали още през периода Креда - преди повече от 70 милиона години!

Вторият целакант е уловен само 16 години след първото откритие между Мадагаскар и Източна Африка.

По-късно в същия район са били уловени и други целаканти. По отношение на скелетната структура на сдвоените им перки и някои други структурни характеристики, тези примитивни риби са близки до непосредствените предци на сухоземните гръбначни животни.

Тези риби имат здрави зъби, дебели, бодливи циклоидни люспи и мощна, плоска опашка. Шест от седемте им перки (с изключение на опашната) са разположени на покрити с люспи стъбла и наподобяват крайниците на висши гръбначни животни. Седмата, гръбна перка, е с форма на ветрило и е от „нормален“ тип.

По време на научни търсения, целакантите често се срещат край бреговете на Южна Африка и Мозамбик на дълбочина от няколкостотин метра.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!