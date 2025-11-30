На днешния ден през 1835 г. се ражда Марк Твен

снимка: SamuelC_Grave, Уикипедия

Марк Твен (на английски: Mark Twain, /mɑrk tweɪn/), литературен псевдоним на Самюъл Лангхорн Клемънс (Samuel Langhorne Clemens) е американски писател, журналист и хуморист. Най-известен е със своя роман „Приключенията на Том Сойер“ и неговото продължение „Приключенията на Хъкълбери Фин“, често определяно като един от Великите американски романи.

На 30 ноември светът отбелязва 185 години от рождението на един от най-великите американски писатели за всички времена - Самюъл Лангхорн Клемънс, известен на всички с псевдонима си Марк Твен. Авторът на „Приключенията на Том Сойер“ е роден през далечната 1835 г. във Флорида (Мисури). В началото на 20. век Твен е смятан за „най-големият американски хуморист на своето време“, като дори го наричат „бащата на американската литература“. Години по-късно Ърнест Хемингуей пише: „Цялата съвременна американска литература произхожда от една книга на Марк Твен, наречена “Хъкълбери Фин“.

Той има сериозни интереси и в областта на науката. Негов добър приятел бил Никола Тесла, с когото прекарвал много време в лабораторията.

Твен има патентовани три изобретения, като едното от тях е заместител на тирантите, а другото историческа игра с любопитни факти. Най-голям търговски успех има самозалепващия се албум за изрезки (изрезките само трябвало да се намокрят преди да се залепят). Той дори хвърля изключително голяма сума (в днешно време са приблизително 7 518 462 долара) за изобретяването на нова машина за печатане, която се повреждала прекалено често. Така Твен губи не само повечето пари спечелени чрез писане, но и голяма част от наследството на съпругата си.

През 1894 г. писателят започва световно пътешествие, на което изнася своите беседи, за да се издължи на кредиторите си, въпреки че нямал законово задължение за това. Обикаля Нова Зеландия, Австралия, Индия и Южна Африка.

Какво още се е случило на 30 ноември?

Събития

1406 г. — Григорий XII е избран за папа.

1700 г. — В битката при Нарва шведската армия, предвождана лично от крал Карл XII, побеждава значително по-многобройната руска армия на Петър Велики.

1789 г. — Генуа продава на Франция остров Корсика.

1829 г. — Съгласно решенията на Лондонската конференция Турция се задължава да даде пълна независимост на Гърция.

1853 г. — Руският военен флот унищожава турските военни кораби в морската битка при Синоп.

1919 г. — Приет е Закон за търговията със зърнени храни и с произведенията от тях, с който се установява държавен монопол върху износа на зърнени храни от България.

1922 г. — В състава на РСФСР е образувана Чеченска автономна област.

1936 г. — По време на пожар в Лондон изгаря построената през 1851 г. палата на Великото изложение, известна като Кристалната палата.

1938 г. — Правителството на Чехословакия капитулира и се съгласява да изпълни подписаното в Мюнхен съглашение между Хитлеристка Германия, Италия, Франция и Великобритания, което дава право на Германия да анексира Судетската област на Чехословакия, с 30 % население от немски произход.

1939 г. — Зимната война: Червената армия нахлува във Финландия, което е начало войната.

1942 г. — Втората световна война: Провежда се морската битка при Тасафоранга между японските и американските военни флотове.

1944 г. — Втората световна война: С освобождаването на сръбския град Нови Пазар от Първа армия завършва първата фаза от участието на България във Втората световна война на страната на Антихитлеристката коалиция.

1956 г. — Американският телевизионен канал Си Би Ес за първи път използва видеокасета за излъчване на програма в ефир.

1962 г. — Бирманският политик У Тан е избран за генерален секретар на ООН.

1966 г. — Барбадос получава национална независимост от Великобритания и приемат Националното знаме на Барбадос.

1967 г. — Британският протекторат Южен Йемен обявява независимост.

1975 г. — Основана е Народно-революционната партия на Бенин.

1979 г. — Pink Floyd прави премиера на албума си The Wall.

1982 г. — излиза на паза най-продаваният албум за всички времена Thriller

1993 г. — Подписан е договор между Абхазия и Грузия за прекратяване на военния конфликт между двете държави.

1993 г. — Президентът Борис Елцин утвърждава новия Герб на Русия.

1998 г. — 32-годишният македонски премиер Любчо Георгиевски става най-младия министър-председател в света.

