На днешния ден рожден ден имат

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Наум Шопов, актьор и лекар

Инж. Дойчин Василев, алпинист, антарктически изследовател и кинодокументалист

Ива Петрони, журналистка

Иван Бедров, журналист

Кристиан Вигенин, политик от БСП

Любомир Тодоров, дипломат, извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Кипър

Людмила Чешмеджиева, оперетна актриса и филмова актриса

Николай Паслар, световен и европейски шампион по свободна борба, изпълнителен директор в ЦСКА (София)

Добромир Гущеров, бизнесмен

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