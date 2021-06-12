На днешния ден рожден ден имат
фото: pixabay.com
Наум Шопов, актьор и лекар
Инж. Дойчин Василев, алпинист, антарктически изследовател и кинодокументалист
Ива Петрони, журналистка
Иван Бедров, журналист
Кристиан Вигенин, политик от БСП
Любомир Тодоров, дипломат, извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Кипър
Людмила Чешмеджиева, оперетна актриса и филмова актриса
Николай Паслар, световен и европейски шампион по свободна борба, изпълнителен директор в ЦСКА (София)
Добромир Гущеров, бизнесмен
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