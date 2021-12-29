На днешния ден рожден ден имат

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Иво Сиромахов, журналист, сценарист, писател и тв водещ

Стефан Мавродиев, актьор и режисьор

Владислав Петров – Кулю, актьор и музикант

Антон Ризов, състезател по спортна стрелба

Илия Вълов, бивш футболист, вратар и треньор по футбол

Руско Турманов – Роко, боксьор и кикбоксьор, треньор и европейски шампион по кикбокс

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