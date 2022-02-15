На днешния ден рожден ден имат

Акад. Ангел Гълъбов, вирусолог

Проф. Божидар Бояджиев, художник

снимка: pexels.com

Валери Божинов, футболист

Виргиния Здравкова, дизайнер

Проф. д-р Гарабед Минасян, икономист

Емил Гъргоров-Бадема, футболист, бивш национал

Ива Пранджева, лекоатлетка и треньорка

Росен Рашев-Рошпака, художник

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