На днешния ден в историята

кадър: Петел

По-значимите събития, случили се през годините на днешния 9 юни:

1190 г. – Трети кръстоносен поход: Германският крал и император на Свещената римска империя Фридрих I Барбароса се удавя при прекосяването на река Салеф в Мала Азия.

1793 г. – Столицата на САЩ е преместена от Филаделфия във Вашингтон.

1809 г. – Папа Пий VII отлъчва Наполеон I Бонапарт от църквата, след като френската армия окупира Италия и обявява папската област за френска територия.

1871 г. – В Браила, Румъния излиза първият брой на вестник Дума на българските емигранти, издаван от Христо Ботев.

1886 г. – Изригва вулканът Таравера в Нова Зеландия, при което загиват 153 души и е разрушена известната туристическа атракция „Розови и бели тераси“.

1916 г. – Започва Великото арабско въстание в Мека.

1917 г. – Първа световна война: започва френска окупация на Тесалия.

1926 г. – Обществото на народите взема решение за отпускане на Бежански заем на България.

1940 г. – Втора световна война: Италия обявява война на Франция и Великобритания.

1940 г. – Втора световна война: Германските сили под командването на Ервин Ромел достигат протока Ла Манш.

1940 г. – Втора световна война: Канада обявява война на Италия.

1940 г. – Втора световна война: Норвегия капитулира пред германските сили.

1942 г. – Втора световна война: Нацистите изгарят чешкото селце Лидице, в отговор на убийството на Райнхард Хайдрих.

1945 г. – Австралийските войски достигат Брунейски бряг, за да освободят Бруней.

1962 г. – Народна република България установява дипломатически отношения с Цейлон (Шри Ланка).

1964 г. – Създаден е Шуменския университет, първоначално като Висш педагогически институт – филиал на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

1965 г. – Виетнамската война: Битката за „донг хоай“ започва.

1967 г. – Приключва Шестдневната война: Израел и Сирия се съгласяват да прекратят огъня.

1984 г. – В Амритсар, индийската армия атакува Златния храм на сикхите. Убити са около 700 души.

1985 г. – Израел изтегля войските си от Ливан.

1990 г. – Провежда се първият тур на първите свободни и демократични парламентарни избори в България след тоталитарния период в страната, с които се избират депутати за VII велико народно събрание

1990 г. – В Перу Алберто Фухимори побеждава писателя Марио Варгас Льоса на втория тур от президентските избори.

1999 г. – Косовската война: НАТО преустановява въздушните удари, след като Слободан Милошевич се съгласява да изтегли сръбските войски от Косово.

1998 г. – Започва Световното първенство по футбол във Франция.

1999 г. – Създава се Пактът за стабилност на Балканите.

2001 г. – Националният отбор на Франция печели за първи път турнира за Купата на конфедерациите, побеждавайки с 1:0 на финала Япония.

2003 г. – Изстрелян е марсоходът Спирит, с което започва програмата на НАСА Марс Експлорейшън Роувър.

2017 г. – Йелена Остапенко изненадващо печели Ролан Гарос.

2018 г. – Рафаел Надал печели за единадесети път Ролан Гарос.

Редактор "Екип на Петел",

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