На доста места във Варна остават без вода на 1 януари

01.01.2026 / 14:00 2

снимка: Булфото

Редица места във Варна ще са без вода днес.

Това съобщиха от ВиК.

От 11:00ч до около 17:00ч ,  на сухо ще са абонатите в района на ул."Г.Бенковски",бул"Сливница",бул"Владислав"и ул "Отец Паисий"

От 12.30ч. до около 17.00ч.без вода ще са абонатите живущи в района на улиците : ул. Капитан Райчо Николов, бул. Васил Левски, ул.Георги Пиячевич

