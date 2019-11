На два метеорита е открита рибоза, захар, необходима за възникването на живота

nauka.offnews.bg

Космическите скали, паднали на Земята, съдържат рибоза - молекула необходима за създаването на генетичната структура на живота - както и други захари.

Тези открития, публикувани в списанието Proceedings of the National Academy of Sciences, идват в подкрепа на твърдението, че много от молекулите, необходими за възникването на живота, са попаднали на нашата планета от космически отломки.

В космоса са открити много органични молекули. Кометата Ловджой например, съдържа захари и алкохол. Но досега никой не беше потвърдил съществуването на извънземен източник на рибоза. Тези молекули образуват част от захарно-фосфатния гръбнак на РНК, молекулните работници в клетката, отговорни за прочитането и предаването на инструкциите, заложени в ДНК.

Йошихиро Фурукава (Yoshihiro Furukawa), геохимик от Университета Тохоку в Сендай, Япония и колегите му откриват рибоза, както и няколко други химически подобни на нея захари, в проби от два метеорита, единият паднал в Мароко, а другият - в Австралия. Измервайки количеството на въглерод-13 в захарите - изотоп на въглерода с допълнителен неутрон, който се открива по-често в органичните молекули от космоса, отколкото в тези на Земята - учените намират съединения, които изглежда произхождат от космоса.

Модел на рибоза, заедно с парче от метеорита Мърчисън, намерен в Австралия, който е една от двете космически скали, в които са открити вещества, необходими за формирането на живота. Кредит: YOSHIHIRO FURUKAWA

Екипът предполага, че захарите са се формирали от химични реакции между вода и формалдехид в метеоритите преди много време. Предишни лабораторни разработки в симулирана космическа среда - където ултравиолетова светлина облъчва студена вода, амоняк и метанол - също показват, че рибоза може да се формира в междузвездни ледени зърна. Други подобни експерименти доказват същото за химическия братовчед на рибозата - дезоксирибоза - която участва във формирането на ДНК.

