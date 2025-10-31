На финалната права: Предявяват материалите по делото срещу варненския кмет

Снимка: Булфото

Разследването срещу кмета на Варна - Благомир Коцев, е на финалната си права. Днес прокуратурата ще започне да предявява материалите по делото на всички обвиняеми, съобщава Нова телевизия.

Освен градоначалника, пред Темида ще застанат общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, бизнесменът Йордан Маринов и пиарът на Коцев - Антоанета Петрова. Всички те ще отговарят за престъпно сдружение с цел получаване на подкуп.

След като обвиняемите се запознаят с всички събрани доказателства срещу тях и направят своите забележки, прокуратурата има двумесечен срок, за да изготви обвинителния акт.

