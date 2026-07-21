На извънредно заседание решават за американските военни самолети на летище "Безмер"
Кадър бТВ
На извънредно заседание на Комисията по отбрана правителството решава дали да разреши пребиваването на територията на страната на военнослужещи и авиационна техника от въоръжените сили на Съединените щати.
Вчера премиерът Румен Радев съобщи, че в петък от Съединените щати са изпратили нота с ново искане за разполагане на военни самолети-цистерни у нас, информира бТВ.
Това трябва да се случи на военното летище в Безмер – „като подкрепа на операциите на Съединените щати в Близкия изток“.
Като аргумент в нотата е посочено и споразумението, което имаме от 2006 г. за сътрудничество в отбраната. В него летището е определено за съвместно ползване.
С идването си на власт правителството на Радев постави краен срок до юни самолетите да напуснат летището в София и обвърза въпроса с падането на американските визи за българи.
Редактор "Екип на Петел",
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