На какви безплатни профилактични прегледи и изследвания имаме право

Профилактичните прегледи са ключов елемент от грижата за здравето, но много хора не са наясно на какви точно безплатни изследвания имат право като здравноосигурени лица. В предаването "Пулс" по Нова Нюз, Здравка Никова, главен експерт в дирекция "Връзки с обществеността и протокол" на НЗОК, разясни подробно какво покрива Здравната каса, кой извършва прегледите и какви са правата и отговорностите на пациентите.

►Здравето е и лична отговорност

"Нашето здраве е също и наша отговорност", с тези думи Здравка Никова подчерта важността на превенцията. Всеки здравноосигурен над 18-годишна възраст, независимо дали подлежи на диспансеризация, има право на един задължителен профилактичен преглед годишно. Той се извършва от личния лекар и се заплаща изцяло от Националната здравноосигурителна каса.

►Какво включва основният профилактичен пакет?

Основният преглед при личния лекар включва няколко ключови компонента за оценка на общото здравословно състояние:

Анамнеза и здравен статус: Лекарят разпитва за оплаквания, минали заболявания и рискови фактори;

Индекс на телесна маса (ИТМ): Изчислява се за оценка на риска от затлъстяване;

Измерване на артериално кръвно налягане;

Електрокардиограма (ЕКГ);

Ориентировъчно измерване на зрителната острота;

Изследване на урина с тест-лента в кабинета: Проверяват се показатели като протеин, глюкоза, кетони, уробилиноген и pH. Ако се установи риск, личният лекар може да назначи и лабораторно изследване на кръвна захар на гладно.

Специализирани изследвания според възраст и пол

Освен основния пакет, НЗОК покрива и редица допълнителни изследвания, насочени към ранна диагностика на често срещани и социалнозначими заболявания, които са диференцирани по възрастови групи.

За жените:

Профилактика на рак на гърдата:

•От 30 до 50 г.: Веднъж на две години се полага ехография на млечни жлези.

•От 45 до 69 г.: Веднъж на две години се извършва мамография на млечните жлези.

Профилактика на рак на маточната шийка: Ежегодно се полага цитонамазка. Ако два последователни резултата са негативни, изследването се прави веднъж на три години. То се извършва от акушер-гинеколог.

За мъжете:

Профилактика на рак на простатата: За мъжете над 50-годишна възраст се полага ежегодно изследване на туморния маркер PSA.

►Скрининг за хепатит B и C

НЗОК заплаща и профилактични изследвания за Хепатит B (определяне на повърхностен антиген) и Хепатит C (определяне на антитела) с бърз тест. Те се полагат на здравноосигурени мъже и жени във възрастовата група от 40 до 60 години, веднъж на всеки пет години. При положителен резултат, личният лекар е длъжен да насочи пациента към специалист-гастроентеролог за допълнителни консултации и лечение.

►Профилактика при деца и профилактични ваксини

За лицата под 18-годишна възраст грижата е организирана по програма "Детско здравеопазване", която включва специфичен обем прегледи и изследвания според възрастовите групи.

Освен това НЗОК заплаща имунологични лекарствени продукти по национални програми, които включват препоръчителни профилактични ваксини срещу:

Човешки папиломен вирус (HPV): За превенция на ракови заболявания;

Ротавирусни инфекции: При деца;

Сезонен грип и пневмококови инфекции: За лица на и над 65-годишна възраст.

Желаещите да се възползват от тези ваксини трябва да се обърнат към личния си лекар, който да заяви необходимите дози. Ваксините са безплатни за пациентите от целевите групи.

►Потребителски такси, санкции и валидност на направленията

Потребителска такса се дължи при всяко посещение при личен лекар или специалист. Освободени от нея са определени групи, като безработни членове на семейството, социално слаби и пациенти с хронични заболявания по определен списък.

Важно е да се знае, че за пациентите няма глоби, ако пропуснат своя профилактичен преглед. Санкции обаче се налагат на личния лекар, ако отчете извършен преглед, без да го е осъществил в пълния му обем.

Друго важно уточнение е, че направленията за изследвания и консултации, издадени по повод профилактичен преглед, са с удължен срок на валидност - 60 календарни дни, за разлика от стандартния 30-дневен срок.

