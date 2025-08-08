На къмпинг "Градина" пропищяха от обири

Булфото

Арестуваха рецидивист след серия от кражби на къмпинг „Градина“ край Созопол. На 24 юли т.г., около 06:30 ч. е постъпил сигнал от 63-годишен мъж от село Калековци, който съобщил, че през нощта е станал жертва на кражба. Неизвестно лице е проникнало в караваната му на къмпинг „Градина“, откъдето са откраднати два мобилни телефона и сумата от 400 лева.

Задържан е извършителят на престъплението, който е 30-годишен криминално проявен мъж от котленското село Градец. Мъжът е направил пълни самопризнания, предаде БНТ.

В хода на разследването е изяснено, че същият мъж стои и зад още четири подобни кражби, извършени на територията на къмпинга. Отнети са били два мобилни телефона, три лаптопа, маркови слънчеви очила, сребърен синджир с кръст, миксерен пулт и музикален усилвател.

Всички откраднати вещи са открити и иззети от полицията. На 30-годишния мъж е повдигнато обвинение, като спрямо него е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ за срок до 72 часа.

Работата по случая продължава.

