На казан в Северозапада: 30 литра ракия е малко, трябват 100 за едно семейство

кадър bTV

редактор Веселин Златков

След обявяването на предложението за ограничаване на разрешеното количество домашна ракия на 30 литра, bTV пусна репортаж от казанджийница в с. Боровци. Собствениците и клиентите категорично заявиха, че ограничението е твърде строго. По техни изчисления, едно голямо семейство има нужда от поне 100 литра на година, ако спазва традицията на „малката ракийка” на вечеря.

Същото е мнението и за домашното вино, което се предлага да бъда ограничено до 500 литра. Според производители и консуматори, позволеното количество трябва да е поне двойно.

„Ще накарат хората да се крият, да си варят ракия по дворовете”, коментира клиент, дошъл да си вари ракия на казана, който се контролира електронно и отговаря на всички изисквания за качествен продукт.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!