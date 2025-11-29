На летищата във Варна, София и Пловдив няма полети, засегнати от проблема със софтуера на „Еърбъс“

Булфото

Полетите на летище „Васил Левски“ - София не са засегнати от проблема със софтуерната актуализация на „Еърбъс“ (Airbus), казаха от аерогарата.

Няма промяна в полетното разписание. Полетите се изпълняват без отклонения, които да са свързани с тази софтуерна актуализация, посочиха от летището.

Във Варна също няма полети, повлияни от проблема, съобщиха от летище Варна.

Засегнати полети няма и на летището в Пловдив, каза Красимир Пешев, и.д. директор на аерогарата.

Летище Бургас е затворено за реконструкция до май 2026 г., припомня БТА.

Европейският самолетостроител „Еърбъс“ съобщи вчера, че е разпоредил незабавна промяна в софтуера на значителен брой от най-продаваните си самолети от семейството A320.

Нискотарифната авиокомпания „УизЕър“ (Wizz Air), която обслужва и маршрути от и до България, съобщи, че част от нейните самолети са сред засегнатите машини, които изискват софтуерна актуализация.

Днес от „УизЕър“ информираха, че изискваната от „Еърбъс“ софтуерна актуализация е успешно приложена през изминалата нощ на всички засегнати самолети от семейството „Еърбъс“ A320 на „УизЕър“ , съобщиха от авиокомпанията. Всички полети днес се изпълняват и не се очакват повече смущения в резултат на този проблем, посочиха още от авиокомпанията.

