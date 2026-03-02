реклама

На летището във Варна пускат само пътници с валиден билет

02.03.2026 / 17:48 0

Снимка: Petel.bg

На летището във Варна се провеждат специализирани оперативни действия и по тази причина от 16,30 на терминал 2 се допускат само пътници с валиден билет. Това съобщиха за Радио Варна от пресцентъра там.

Гранд мол Варна вече е отворен, проверките не са установили взривно устройство, в друг търговски център е затворен, извършва се проверка заради аналогична заплаха.

