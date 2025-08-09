На луксозна почивка и с коктейл в ръка: Момиче ослепя след опасна напитка в чужбина

Пиксабей

Канадка сподели ужасяващия си опит след като ослепяла от коктейл с метанол, изпит в бар в Бали през 2011 г.

32-годишната Ашли Кинг изпила напитката в луксозно заведение и първоначално изпитала симптоми, наподобяващи махмурлук, става ясно то нейно видео в ТикТок. Инцидентът от 2011 година, когато тя е едва на 19 години.

Дни по-късно, в Нова Зеландия, се събужда без зрение и с трудности при дишането.

Болнични изследвания показали отравяне с метанол. Въпреки че оцеляла благодарение на бързата медицинска намеса, включително хемодиализа и дори консумация на повече алкохол за неутрализиране на метанола, тя останала със само 2% зрение, предаде бТВ.

Метанолът, често използван в индустриални продукти, понякога се добавя към нелегален алкохол в развиващи се страни, което прави напитките смъртоносни. Дори малки количества могат да причинят слепота или смърт. Този проблем води до хиляди отравяния и смъртни случаи ежегодно, като горещи точки включват Индонезия, Индия, Камбоджа, Виетнам и Филипините.

Жертвите често не са наясно поради сходството на метанола с етанола.

Кинг, сега активистка, е стартирала петиция в Change.org и призовава пътуващите да избягват нерегулирани източници на алкохол, да проверяват напитките си и да черпят информация и съвети от местните.

Тя се надява нейната история да повиши осведомеността за скритата и смъртоносна заплаха от отравяне с метанол в контрафактни алкохолни напитки.

