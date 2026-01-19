На минус 15 градуса Лукашенко влезе в ледените води през издълбана дупка

Кадър Фб

Лукашенко влезе в ледените води на минус 15 градуса.

Белоруският президент Александър Лукашенко се потопи в ледени води на заледен водоем при минус 15 градуса вечерта на 18 против 19 януари, предаде Лупа.бг.



Видео от демонстрацията на президента беше публикувано от президентския пресцентър и държавните медии в страната.



71-годишният държавен глава влезе в издълбана дупка в леда, облечен в дълга бяла риза. Президентът остана в ледената вода единствено за секунди, като не пропусна да си намокри главата.



От видеото се вижда, че домашният му любим - шпиц на име Умка, седи на ръба на дупката и гледа обезпокоително към стопанина си, само че не го последва.



Традиционно в Беларус означават Богоявление на 19 януари - по остарял жанр, само че локалните се потапят още през нощта против празника в издълбани дупки в леда за здраве.



Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!