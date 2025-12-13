На много места във Варна без вода заради аварии
снимка: Булфото
Редица места във Варна ще са без вода днес.
Това съобщиха от ВиК.
- От 9:30 часа до около 15:00 часа на суго ще са част от абонатите в К.к. "Чайка".
- От 9:30 часа до около 15 часа част от абонатите в местност Ваялар.
- Поради предизвикана повреда от външна фирма от 9.:0 часа до около 15:00 часа част от абонатите в местност Траката .
- От 9:30 часа до около 16:00 часа абонатите заключени между бул."Владислав Варненчик", бул."Васил Левски", бул."Сливница" и ул."Отец Паисий" .
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!