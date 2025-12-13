реклама

На много места във Варна без вода заради аварии

13.12.2025 / 10:00 1

снимка: Булфото

Редица места във Варна ще са без вода днес.

Това съобщиха от ВиК.

- От 9:30 часа до около 15:00 часа на суго ще са част от абонатите в К.к. "Чайка".

- От 9:30 часа до около 15 часа част от абонатите в местност Ваялар.

- Поради предизвикана повреда от външна фирма от 9.:0 часа до около 15:00 часа част от абонатите в местност Траката .

- От 9:30 часа до около 16:00 часа абонатите заключени между бул."Владислав Варненчик", бул."Васил Левски", бул."Сливница" и ул."Отец Паисий" .

 

kris (преди 1 час)
Рейтинг: 545805 | Одобрение: 102455
Бригада на ВиК разполага инструментите и инвентара си на улицата и шефът им казва : Вие копайте тук, а аз отивам да проверя къде точно....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

