На много места във Варна без вода заради аварии

снимка: Булфото

Редица места във Варна ще са без вода днес.

Това съобщиха от ВиК.

- От 9:30 часа до около 15:00 часа на суго ще са част от абонатите в К.к. "Чайка".

- От 9:30 часа до около 15 часа част от абонатите в местност Ваялар.

- Поради предизвикана повреда от външна фирма от 9.:0 часа до около 15:00 часа част от абонатите в местност Траката .

- От 9:30 часа до около 16:00 часа абонатите заключени между бул."Владислав Варненчик", бул."Васил Левски", бул."Сливница" и ул."Отец Паисий" .

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!