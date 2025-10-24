На национална среща обсъждат охраната в молове и училища

Сигурността в училищата, търговските центрове и заведенията беше обсъдена на национална среща на Асоциацията на фирмите за търговска сигурност и охрана в Бургас. В нея участваха представители на държавни и местни институции, както и експерти от бранша. Сред обсъжданите идеи са ясни стандарти за броя и подготовката на охранителите, повече технически средства и по-тясно сътрудничество с МВР. Срещата се провежда след поредния инцидент в търговски център, при който този път се стигна и до смъртен случай, предаде БНТ.

Подготвят се нови законодателни промени, които ще позволят на вътрешния министър да определя минимални изисквания за охрана в молове и заведения.

Маноил Манев, предс. на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в Народното събрание: „Да отделим в отделна дейност по охраната охраната в моловете и заведенията за обществено хранене. Когато въведеш тези минимални изисквания, казваш: на територията на мола с определена квадратура ще бъдат толкова екипа по толкова човека, и това решава донякъде проблема. Собствениците трябва да инвестират пари в заплатите и в оборудването в тези молове.”

Браншът обаче страда от недостиг на квалифицирани кадри.

Петко Иванов, зам.-предс. на НАФТСО и управител на охранителна фирма: „Професията охранител не е престижна и е нископлатена. Много трудно можем да осигурим служители, които са млади и мотивирани, а около 60% от тях са в пенсионна и предпенсионна възраст. Има една програма минимум на МВР за обучение на охранителите. Тя е 78 часа, което е крайно недостатъчно.”

Подобрение се търси и в сигурността на училищата.

Комисар Марин Димитров, нач. на „Охранителна полиция“: „В някои учебни заведения има портиери, които осъществяват пропускателния режим. Необходимо е да се надгради и да се увеличи числеността на охранителите, които да реагират при инциденти.”

От МВР уточняват, че не могат да се правят обиски на деца, затова е важен и родителският контрол.

