На няколко часа с кола от София: Вода с температура между 20 и 41 градуса, лекувала князе и крале

Брестовачката баня е един от най-древните и популярни спа центрове в Сърбия. Намира се в Източна Сърбия, в близост до село Брестовац и град Бор, на височина от 385 метра надморско равнище. Минералните ѝ води поддържат температура между 20 и 41 градуса по Целзий и са особено ценени заради благотворното си въздействие върху опорно-двигателния апарат, пише B92.

История и наследство

Археологически проучвания доказват, че термалните извори са били използвани още от римляните. Спа центърът придобива широка популярност през XIX век по времето на княз Милош Обренович, а впоследствие е предпочитано място за отдих и лечение на различни сръбски владетели и техните династии.

В самата баня и околностите ѝ могат да се видят редица исторически сгради:

резиденцията на княз Милош Обренович;

замъкът на княз Александър Караджорджевич;

ресторант „Сръбска корона“;

лятната къща на крал Петър I.

Така Брестовачката баня съчетава едновременно лечебни свойства и ценни културно-исторически забележителности.

Лечебни свойства

Минералните води на Брестовачката баня са известни с многобройните си лечебни ефекти. Те помагат при:

дегенеративни заболявания на гръбначния стълб и периферните стави;

възпалителни и ревматични заболявания;

проблеми на централната и периферната нервна система;

възпалителни заболявания на кожата и лигавиците;

хронични гинекологични заболявания.

Благодарение на това Брестовачката баня е посещавана не само за релаксация, но и с цел лечение и рехабилитация.

Природа и атмосфера

Околността на спа центъра е истински зелен оазис на спокойствието. Гостите могат да се разходят из парка и историческите постройки, да усетят духа на миналото и да се насладят на тишина и чист въздух. Районът предлага и множество заведения за хранене, където се сервират традиционни ястия от местната кухня.

Настаняване и цени

Посетителите имат възможност да отседнат както в известния спа хотелски комплекс, така и в частни квартири. Цените за нощувка за двама започват от около 3000 динара (26 евро), което прави престоя достъпен и за по-широк кръг туристи.

Как да стигнете?

Брестовачката баня се намира на около 240 километра от Белград. По-близките градове са Крагуевац (157 км) и Ниш (163 км) (на около 210 км от София), което прави курорта удобна дестинация за пътуване от различни части на Сърбия.

