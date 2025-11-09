На няколко места без ток днес във Варна

Пиксабей

Поради извършване неотложни ремонтни дейности и обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия днес, 9 ноември, без ток във Варна и областта ще са:



- 9:00 ч. до 12:00 ч. - гр. Варна - Западна промишлена зона, ул. Райко Даскалов 53 , ул. Девня 108 , Рибарско селище , ул. Република 7, фирмите: СД ПЛАМ - ГЕОРГИЕВ И СЪДРУЖИЕ , ЛИФТЕКСИМ ООД , ЕЛ ЗЕТ ВАРНА ЕООД , ХИДРАВЛОН-1 ЕООД , МИКРОМАКС ТРЕЙД ООД , РОМПЕТРОЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД , ГБС-ВАРНА АД , СЛАВЕЯ 2003 ЕООД , ШАНС-ДС ЕООД , , ДЖИ ЕМ ТРАНС ЛОГИСТИК ЕООД , БАЛАНС ЕЛИТ ЕООД, РЕГАТА 98 ООД , ВЕСЛАМ ШИПИНГ И МЕНИНГ ЕООД;



- 9:00 ч. до 12:00 ч. - възможни смущения в района на Западна промишлена зона във Варна.

