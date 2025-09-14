На няколко места остават без вода в неделя

снимка: Булфото

Днес без вода ще са няколко района във Варна.

Това съобщиха от ВиК.

От 9 часа до около 17:00 часа на сухо ще е част от ж.к."Възраждане -1 " .

Без вода от 9 часа до около 12 часа ще са и в с.Равна гора.

