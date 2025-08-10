На няколко места във Варна без вода в неделя

снимка: Булфото

Няколко района във Варна ще са без вода днес.

Това съобщават от ВиК.

От 10 часа до около 16 часа на сухо ще са във висока зона на кв." В.Варненчик".

От 10 часа до около 16 часа режим ще има и в част от ниска зона на кв."Виница".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!