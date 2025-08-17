На няколко места във Варна ще са без вода в неделя

снимка: Булфото

Без вода в неделя ще са на няколко места във Варна.

Това съобщават от ВиК.

От 7.30ч до около 17:00 ч. на сухо ще са абонатите на част от ЖК "Чайка" и м. Салтанат.

Без вода от 8.30ч до около 20:00 ч ще са абонатите на с.Долище.

