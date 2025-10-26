На няколко места във Варна ще са без вода в неделя

снимка: Булфото

Няколко места във Варна остават без вода днес.

Това съобщават от ВиК.

От 10:00ч. до около 13:00ч. на сухо ще са абонатите в района на ул."Аркутино"/Армира/ в м.Манастирски рид.

-Поради авария без вода до около 19,00ч. абонатите на с.Крумово и с.Новаково.

