На още една отсечкa от АМ "Хемус" мерят средна скорост

Кадър АПИ

От вчера - 11 септември, още шест отсечки от републиканската пътна мрежа са сертифицирани за секционен контрол за измерване на средната скорост на движение, след като преминаха задължителната първоначална проверка от Българския институт по метрология. С тях общият брой сертифицирани участъци от републиканската пътна мрежа става 28.



В списъка са и две отсечки във варненската част на АМ "Хемус", по които средната скорост се измерва и в двете посоки.



- Девня – Игнатиево и Игнатиево – Девня;



- Белокопитово – Каспичан и Каспичан – Белокопитово;



Чрез камери в началото и в края на всеки участък ще се отчита времето, за което едно превозно средство изминава разстоянието, и ще се изчислява средната му скорост. Ако тя е по-висока от максимално допустимата според Закона за движението по пътищата, ще се регистрира и данните ще се предоставят от Националното тол управление на Министерството на вътрешните работи, което налага съответните санкции.

