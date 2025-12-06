На още няколко места в Гърция обявиха бедствено положение заради бурята

снимка: Пиксабей

Службата за гражданска защита в Гърция обяви извънредно положение в още три общини заради последиците от бурята „Байрон“, съобщава в. „Катимерини“.

В общините Мегара в Западна Атина и в общините Източно Мани и Евротас на полуостров Пелопонес е обявено извънредно положение, което ще остане в сила до 4 март 2026 г., съобщиха гръцките власти.

Извънредно положение заради бурята бе обявено по-рано в общините Мандра и Вилия в Западна Атика.

Бурята, която метеоролозите нарекоха „Байрон“, връхлетя вчера с голяма сила почти цяла Гърция, предизвиквайки сериозни наводнения, проблеми по пътната мрежа, свлачища, паднали дървета и щети по инфраструктурата и частни имоти.

Училищата и детските градини бяха затворени вчера в Атина, както и в други райони на страната, сред които Тесалия, Додеканезите и Пелопонес, предава Бтв.

В Атика и в Пелопонес бяха отчетени най-големите количества дъжд. В Глифада, Атика, бяха измерени 120 мм валеж в рамките на 6 часа през нощта и 250 мм общо за едно денонощие.

