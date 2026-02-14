На остров Ливингстън пристигна последната група от българската антарктическа експедиция

Кадър Фейсбук, В. Попов, архив

Последната група от 34-тата българска антарктическа експедиция пристигна на българската антарктическа база "Св. Климент Охридски" на о. Ливингстън.

Групата, в която са заместник-директорът на Националния център за полярни изследвания към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и ръководител за логистиката в Националната програма за полярни изследвания Драгомир Матеев, проф. дмн Развигор Дърленски и иконописецът Ганка Павлова тръгна от София на 7 февруари.

Към групата в Пунта Аренас се присъединиха и юристът и икономист Марина Стефанова и режисьорът Йордан Михайловски. Днес научноизследователският кораб "Св. св. Кирил и Методий" ги транспортира от о. Кинг Джордж до о. Ливингстън, предаде БТА.

На базата ни те бяха посрещнати с питка и шарена сол.

Българският научноизследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий” (НИК 421) отплава за Ледения континент на 7 ноември от Варна. Плавателният съд пристигна във военната база на аржентинския град Мар дел Плата на 13 декември 2025 г. след едномесечно плаване през Атлантическия океан.

БТА има национален пресклуб на борда на НИК 421 от 2022 г. През февруари 2024 г. националната информационна агенция на България откри такъв и в българската антарктическа база „Св. Климент Охридски“ на остров Ливингстън. Генералният директор на БТА Кирил Вълчев съобщи преди четвъртото плаване до Антарктида на НИК 421 на 7 ноември миналата година, че националната осведомителна агенция ще изпрати свой специален кореспондент през януари – февруари 2026 г.

Пресклубовете съществуват благодарение на безвъзмездната подкрепа на българския научноизследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий“ и на българската база „Св. Климент Охридски“ с предоставените помещения, които се прибавят към другите 41 национални пресклубове (33 в България, седем извън страната в съседни страни и в страни с големи български общности и един мобилен Национален пресклуб на книгата), подчерта Вълчев тогава.

Материалите на специалните кореспонденти на БТА на НИК 421 и на Антарктида са със свободен достъп в специалната тематична рубрика „Корабният дневник на БТА“ на български и английски език # България - Антарктида / Bulgaria - Antarctica и могат свободно да се използват от всички медии с позоваване на БТА. Кирил Вълчев припомни, че благодарение на своите кореспонденти агенцията е сред първите резултати в търсачка на Google при търсене с израза Antarctica correspondent.

