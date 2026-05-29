На първо четене: НС прие промени в Закона за водите

Снимка: Булфото

Със 120 гласа "за" и 54 "въздържали се" НС прие на първо четене промени в Закона за водите. Подкрепа дойде от вносителите от "Прогресивна България" и ДПС. Измененията са свързани с изпълнение на Националния ПВУ.

С тях се въвеждат диференцирани цени за услуги на битови и небитови потребители и за обекти на социалната инфраструктура. Целта е постигане на социална поносимост на цената при запазване възможността за качествено поддържане, модернизация и развитие на ВиК системите.

Предвижда се още ВиК услугата да се осъществява в обособени територии от един ВиК оператор, посочва БНР. КЕВР ще бъде задължена да определи единни условия и изисквания към ВиК-услугите за територията на цялата страна чрез показатели за качество и ефективност и да зададе целеви нива за намаляване на загубите на вода с 15-годишен хоризонт, като на министъра на регионалното развитие е възложено да утвърди методиката за определяне на допустимите загуби на вода.

На упреците на опозицията, че с този закон се цели само спасяване на средства по ПВУ, а не се решават основни проблеми в сектора, председателят на Временната бюджетна комисия Константин Проданов заяви:

"Надявам се, че оценявате факта, че именно понеже часовникът тиктака и времето ни притиска, нямаше как за решим всички проблеми на ВиК-сектора, натрупани с десетилетия в този закон. Всеобхватните промени, които предстоят, ще бъдат направени. Сега приоритета са средствата, които не трябва да загубим".

Владислав Горанов от ГЕРБ-СДС лансира идеята за единно ценообразуване в цялата страна:

"И тогава, когато определим единна цена за територията на страната, която да изпълнява функциите и да осигурява достатъчен ресурс за инвестиции в инфраструктурата, можем да мислим за устойчиво развитие на сектора".

От "Прогресивна България" възразиха. Георги Чакъров:

"Единната цена е много трудно да бъде защитена или да бъде постигната поради това, че в различните региони имаме различни разходи по преноса на водата, при положение, че заложим единна някаква цена. Тогава някои от дружествата ще трябва да работят на загуба".

От ДПС и "Възраждане" също анонсираха предложения преди второ четене. Станислав Анастасов и Петър Петров:

"Народното събрание да обяви мораториум върху цената на В и К-услугите, актуални към 18 декември 2025 година, тоест преди ценовото решение на КЕВР, и това да бъде валидно до влизане в сила на наредбата по член 13-ти, алинея 5-та от закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги".

"Тогава, когато имаме продължителни режими на вода дали за битови, дали за небитови потребители, когато са останали повече от 12 или 24 часа без вода, те да получават компенсации и на второ място - тогава, когато пият негодна вода, когато е установено от РЗИ със съответните лабораторни изследвания за периода до последващата проверка, за този период да бъдат освободени потребителите от заплащането на тази некачествена вода, която нито един от вас не би пил".

Управляващите също подготвят предложения между двете четения в отговор на притесненията на Димо Дренчев от "Възраждане", че небитовите потребители не са диференцирани:

"И да не се окаже така, че всъщност малки офиси, които имат по една тоалетна и по една мивка или фризьорски салони, всъщност на тях да се гледа като на промишлени потребители, като на заводи или като на автомивки. Виждам, че сте извадили болниците и училищата и ги слагате като битови ползватели".

Отговорът на Константин Проданов от ПБ:

"Имаме нагласа да внесем между двете четения промяна, която ще диференцира небитовите потребители на база обем потребление. Ще помислим може би за някакъв друг допълнителен критерий, така, че тези, които казахте, наистина да не бъдат засегнати".

От ПП и ДБ определиха законопроекта като "счетоводен трик" за пред ЕК и "не висок стандарт на законодателство". Проданов увери, че текстовете са консултирани с ЕК.

Срокът за приемане на предложения преди второ четене беше намален на 3 дни.

