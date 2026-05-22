На първо четене: НС създаде Комисия за противодействие на корупцията

Снимка Булфото

Народните представители създадоха на първо четене създадоха Комисия за противодействие на корупцията. Предложението бе подкрепено със 153 гласа "за", 13 "против", "въздържали се" нямаше.

Народните представители съкратиха срока за предложения между двете четения на 4 дни.

Противодействието на корупцията следва да бъде безусловен национален приоритет, защото единствено чрез утвърждаване на върховенството на закона, прозрачността и справедливостта може да бъде възстановено доверието на обществото в институциите и укрепена вярата на гражданите в демократичния ред и правовата държава, заяви министърът на правосъдието Николай Найденов от парламентарната трибуна, пише novini.bg.

Той припомни, че Комисията е създадена в края на 2023 г. и закрита в началото на 2026 г. "Двете реформи, които се случиха, не изпълняват поетите ангажименти в ПВУ", добави той. И поясни, че целта на настоящия законопроект е създаването на ефективен орган за борба с корупцията. "Основното изискване на плана е създаването на политически независим орган, избиран чрез прозрачни и публични процедури. Именно това изискване е изпълнено с настоящия проект", каза още министър Найденов.

Правосъдният министър отбеляза още: "комисията ще се състои от петима членове, като процедурите за избора им за първи път се уреждат детайлно на законово ниво. Установяват се публични процедури при избора на членове с широко участие на неправителствени организации, висши училища и научни организации. Ще има съдебен контрол върху всички решения за избор. Мандатът е петгодишен, без възможност за подновяване.Със законопроекта се предлагат и редица промени в други закони с оглед създаването на самата комисия като колективен орган".

Днешното пленарно заседание започна с две декларации от парламентарните групи на "Демократична България" и "Продължаваме промяната" по повод 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!