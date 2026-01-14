На първо четене: НСО ще охранява само лица, заемащи висши държавни длъжности

Булфото

Депутатите приеха на първо четене промени в Закона за Националната служба за охрана, които предвиждат НСО да охранява само лицата, заемащи висши държавни длъжности. Охраната на други политици, срещу които има някаква заплаха, следва да бъде поета от МВР и по-конкретно - от Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма". И към момента тя осигурява охрана на държавни служители при наличие на конкретна заплаха за тях във връзка с техните функции.

С предлаганите изменения се цели НСО да бъде върната към първоначалното ѝ роля - охрана на ограничен кръг лица, заемащи висши държавни длъжности, при ясни и публично защитими критерии, без възможност за политическо или неформално влияние върху това кой ползва ресурсите на службата.

Точката беше включена в дневния ред на парламента по предложение на групата на "ДПС-Ново начало", а вносители на измененията са от ПП-ДБ, предаде Нова телевизия.

