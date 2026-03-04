На първо четене: Парламентът отхвърли пациентите да бъдат информирани за всички случаи, в които Здравната каса плаща за тях

Булфото

Народното събрание отхвърли на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, внесен от Божидар Божанов от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) и група народни представители. В подкрепа на предложените изменения гласуваха от ПП-ДБ, „Възраждане“, „БСП – Обединена левица“, Алианс за права и свободи, „Морал, единство, чест“ и "Величие" – 79 гласа. От „Има такъв народ“, „ДПС – Ново начало“, както и част от депутатите на ГЕРБ гласуваха „въздържал се“ – 72 гласа, другата част от тях гласуваха „против“ – 27 гласа.

При представянето на проекта Божанов каза, че с него се предлага българските граждани, здравноосигурени лица, да бъдат уведомявани във всеки случай, в който здравната каса плаща за тях, независимо дали плащането е свързано с хоспитализация, или друга дейност.

Чрез фиктивни хоспитализации здравната каса се източва и това се случва отдавна и арогантно от някои болници, каза народният представител, цитиран от БТА. По думите на Божанов контролните органи явно не си вършат работата и затова се предоставя възможност на гражданите да следят как се харчат парите им за здраве.

Божанов припомни за десетки случаи на фиктивни хоспитализации, станали известни на обществото, с цел източване на съответната пътека. Законопроектът предвижда и премахване на здравноосигурителната книжка, който според Божидар Божанов е остарял и излишен документ.

Според д-р Александър Симидчиев уведомяването може да се случва през приложението Е-Здраве на Националната здравноосигурителна каса, а народният представител Васил Пандов посочи, че е нормално да има мерки за контрол на разходите при увеличаване на бюджета на здравеопазването. Мартин Димитров заяви от трибуната, че трябва да се проведе сериозна реформа на публичните финансите и ако тя не се случи, тенденцията е към увеличаване на данъците. Той добави, че най-разумното нещо, което може да се направи, е контрол на разходите.

Георги Георгиев от „Възраждане“ каза, че като цяло законопроектът е добър и неговата парламентарна група ще го подкрепи. Той обаче изрази несъгласие с това, че трябва да изчезне здравната книжка. Според него това не е правилно, защото има български граждани, които трудно боравят с интернет и електронни формати и е хубаво да имат подръка документ, с който да е удостоверено тяхното здравно състояние.

