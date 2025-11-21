На първо четене: Парламентът прие първия бюджет на България в евро

Булфото

Парламентът прие на първо четене законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2026 г., който е първият в евро. „За“ гласуваха 131 народни представители, 87 бяха "против", нямаше въздържали се.

Проектобюджетът подкрепиха от ГЕРБ-СДС, "ДПС-Ново начало", "БСП-Обединена левица", "Има такъв народ" и четирима депутати, нечленуващи в група. Против бяха от "Продължаваме промяната-Демократична България", "Възраждане", "Алианс за права и свободи" и "Морал, единство, чест". "Величие" не участваха в гласуването.

Депутатите решиха срокът за предложения за второ четене да бъде намален на три дни, предаде БТА.

