На първо четене: Парламентът реши да закрие КПК

Парламентът реши на първо четене да закрие Комисията за противодействие на корупцията. Предложения за това дойдоха от три формации - "ДПС - Ново начало", ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ, но депутатите приеха само второто.

Според него функциите на Антикорупционната комисия трябва да бъдат разпределени. Тези за разкриване на корупцията ще се поемат от ГДБОП и Националната следствена служба (НСлС), а превенцията и декларациите за конфликт на интереси за имущество ще се прехвърлят към Сметната палата, съобщават от "Нова".

Припомняме, че на 16 януари правната комисия в Народното събрание прие на първо четене законопроекта за закриване на Комисията за противодействие на корупцията (КПК).

Още през лятото от "ДПС – Ново начало" предложиха комисията да бъде закрита, като функциите ѝ бъдат разпределени между Сметната палата и ДАНС. Законопроектът на ГЕРБ–СДС също предвижда разделяне на дейността на комисията между Сметната палата и ГДБОП. А от ПП–ДБ настояват комисията да бъде закрита и на нейно място да бъде създадена по-малка структура.

