На първо четене: Служителите на президента остават без коли на НСО

Със 116 гласа „за“, 64 „против“ и 1 „въздържал се“ Народното събрание одобри на първо четене промени в Закона за Националната служба за охрана (НСО). Измененията, подкрепени от ГЕРБ-СДС, „ДПС – Ново начало“, БСП и ИТН, предвиждат да отпадне задължението службата да осигурява транспорт за администрацията на президента, пише "Морето".

Вносителят Калин Стоянов от „ДПС – Ново начало“ защити идеята с аргумента, че администрацията на държавния глава ползва привилегия, каквато нямат останалите институции:

„Президентската институция е единствената с администрация, която се обслужва от служители на НСО. Аз считам, че е крайно време да се сложи точка на тази необоснована привилегия“.

Опозицията обаче разкритикува проекта. Според Юлиана Матеева от „Величие“ той е насочен към уязвяване на президентската институция:

„В момента сме свидетели на един евтин фарс, чиято единствена цел е българският президент да бъде публично унизен“.

От „Възраждане“ напомниха, че администрацията на президента няма собствени служебни автомобили. Ивайло Мирчев от ПП-ДБ заяви, че между първо и второ четене формацията му ще предложи ограничаване на осигуряването на транспорт от НСО единствено за президента, премиера и председателя на парламента. Той допълни, че ще настоява и за отпадане на охраната за Делян Пеевски.

Парламентът съкрати на три дни срока за внасяне на предложения преди второто четене на законопроекта.

