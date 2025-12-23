На пазара в Одрин спряха да приемат левове

Кадър Ютуб

Във връзка с въвеждането у нас на новата валута – еврото, търговски обекти и бюрата за обмяна на валута в турския град Одрин вече премахнаха българския лев от списъка с валути, които приемат и обменят, предаде БНР.

Промяната се забелязва както в обменно-валутните бюра в централната част на града, така и в редица магазини, ресторанти и търговски центрове, които традиционно обслужват български клиенти.

По информация на търговци решението е взето превантивно, за да се избегнат обърквания и загуби в преходния период към единната европейска валута.

Част от обменните бюра посочват, че ще възобновят операциите с български левове само при наличие на яснота около окончателния курс и сроковете за обмяна.

Очаква се през следващите месеци плащанията от страна на българските граждани в Одрин да се извършват основно в евро или турски лири, като левът постепенно ще излезе от употреба при трансграничните разплащания.

Това вече се отразява на навиците на пътуващите за пазаруване и туризъм българи, които все по-често се подготвят с евро преди пътуване.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!