На починалия полицай му прилошало, докато е бил на дежурство

Снимка: Булфото

На полицейския служител, който почина по-рано днес, му е прилошало, извикан е медицински екип, а след това е бил откаран към болница "Пирогов".

Сигналът за спешна помощ е постъпил в 7:15 ч., като линейката е пристигнала на място в 7:20 ч., казаха за БТА от Центъра за спешна медицинска помощ - София. По първоначални данни мъжът е получил сърдечен арест.

Медиците на място са извършили реанимационни дейности и са го транспортирали към лечебното заведение.

С едноминутно мълчание депутатите почетоха паметта на полицая.

Предложението беше на депутата от парламентарната група „ДПС-Ново начало“ Калин Стоянов, който преди това прочете декларация от името на групата по повод инцидента, изразявайки и съболезнования.

Декларацията обаче предизвика политически спор между „ДПС-Ново начало“ и „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ).

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова прекъсна дебата, давайки 30 минути почивка, за да се охладят страстите.

