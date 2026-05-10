На почивката: Барселона 2:0 Реал Мадрид

кадър: Макс спорт

Барселона води с 2:0 на Реал Мадрид в решителното "Ел Класико" от 35-ия кръг на Ла Лига, като то днес може да предопредели титлата. Маркъс Рашфорд откри за "блаугранас" с красив гол от пряк свободен удар в 9-ата минута, а 9 минути по-късно Феран Торес удвои.

Каталунците, които са с 5 поредни победи в първенството, имат огромна преднина от 11 точки на върха при три оставащи кръга.

Ханзи Флик и компания ще си гарантират втора поредна титла и общо 29-а такава в историята на клуба, стига да завършат поне наравно с големия си съперник.

Реал Мадрид пък е разтресен от куп проблеми и скандали, последният от които буквално взриви клуба – станалото прословуто сбиване между Орелиан Чуамени и Федерико Валверде, предаде Спортал.

„Лос бланкос“ все пак имат последна възможност да отложат поне за кръг очертаващия се празник на Барселона.В навечерието на мача дойдоха неприятни новини и за двата отбора. Бащата на наставника на Барселона Ханзи Флик е починал днес – нещо, за което и двата клуба изказаха своите съболезнования на германския специалист. Реал пък окончателно остана без голмайстора си Килиан Мбапе, който не успя да попадне в групата.

Барселона има категорично си предимство в преките двубои напоследък, като е с пет победи в последните шест мача, някои от които особено звучни. Последната среща между двата отбора преди днешната бе финалът за Суперкупата на Испания, спечелен от каталунците с 3:2.

През миналия сезон „блаугранас“ записаха разгромното 5:2 в същия турнир. Миналогодишният шампионатен мач на този стадион също бе зрелищен – победа за Барса с 4:3. Всъщност Реал е само с една победа над големия съперник – в изминалия сблъсък от сезона, когато при Чаби Алонсо „лос бланкос“ спечелиха с 2:1. Любопитно е, че при успех на Барселона днес, „блаугранас“ ще изравнят вечния си съперник по брой победи в историята на „Ел Класико“. В момента Реал има с една повече – 106 срещу 106 за Барса.

Най-голямата липса за Барселона безспорно ще е тази на звездата Ламин Ямал. С контузия е и Андреас Кристенсен. Ханзи Флик прави само две промени в сравнение с победата над Осасуна в предишния кръг. Те са в нападение, където Феран Торес и Маркъс Рашфорд заемат местата на Роберт Левандовски и Рууни Бардагджи. Останалите в предни позиции за Барса са отново Дани Олмо и Фермин Лопес. Няма промени в средата на терена, където са Педри и Гави, както и в защита и на вратата. На пейката отново е Рафиня.

Лазаретът на Реал Мадрид е препълнен и проблемите пред Алваро Арбелоа са огромни. Разбира се, най-голямата липса е на голмайстора на „лос бланкос“ Килиан Мбапе, който няма да играе днес.

Трайно контузени са Едер Милитао, Арда Гюлер, Родриго, Даниел Карвахал и Ферлан Менди. В резултат на боя с Чуамени няма да играе и Федерико Валверде, който е с шевове на главата, а Дани Себайос в пореден мач е извън групата.

