На полувремето: Арсенал поведе на Пари Сен Жермен на финала на Шампионската лига

Кадър bTV Action

Арсенал поведе с 1:0 на Пари Сен Жермен на финала на Шампионската лига и при този резултат двата отбора се оттеглиха в съблекалните на полувремето.

В 6-ата минута Маркиньос не изчисти добре топката и това изведе Кай Хаверц, който демонстрира страхотна скорост и навлезе в наказателното поле, а накрая отправи бомбен шут, който влетя под гредата на безпомощния Сафонов - 1:0 за Арсенал, предава Гонг.

В 23-ата минута двубоят бе спрян за около минута, за да се освежат футболистите с вода. Паузата бе използвана и от треньорите на двата отбора, за да бъдат дадени наставления.

Малко преди края на първото полувреме Нуно Мендеш от ПСЖ проби и достави опасно центриране, като Фабиан Руис връхлетя върху топката, но ударът му с глава премина над вратата.

Фабиан Руис от Пари Сен Жермен реши да стреля от трудна позиция, като Давид Рая бе изненадан и първоначално изпусна топката, но след това нямаше проблеми да улови.

