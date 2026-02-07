На православните храмове е посветен конкурса за макети на ОДК - Варна

Снимка: ОДК - Варна

До 18 февруари се удължава срокът за приемане на творби в Националния конкурс „Българските архитектурни паметници в макети“, съобщават от Общинския детски комплекс във Варна. Темата на 2026 г. е „Български православен храм“. Макетите трябва да пресъздават съществуващи обекти. Те трябва да бъдат изпратени до адрес: Общински детски комплекс - Варна, ул „Петко Каравелов“ 3А, ет.2, кабинет 4.

Всички участници в конкурса задължително трябва да се регистрират за участие в официалната уеб страница на ЦПЛР – Общински детски комплекс. Те ще бъдат разделени в четири възрастови групи.

Конкурсът е включен в Националния календар на МОН за изяви по интереси на деца и ученици и в Програмата с мерки за закрила на деца и ученици с изявени дарби.

Ще бъдат връчени: Специална награда на кмета на Варна, Специална награда на ЦПЛР - ОДК във Варна, Специална награда на Двореца на децата, Специална награда на Камарата на архитектите в България (Регионална колегия Варна), награди за първо, второ и трето място във всяка възрастова група, както и поощрителни награди.

Тържественото награждаване на лауреатите ще се проведе на 28 февруари.

