На прохода Шипка вали суграшица, опесъчават непрекъснато пътя от северната страна
На прохода Шипка вали суграшица, две машини опесъчават непрекъснато пътя от северната страна. Това съобщиха за БТА дежурните екипи на Областно пътно управление – Габрово.
Температурите в района на прохода намаляват, но са все още положителни. В централата на пътното управление няма сигнали за паднали дървета и инциденти вследствие на валежите.
Снежна покривка по пътното платно все още няма, видимостта е намалена поради мъгла.
В района на Габрово вече три часа вали сняг, температурата е минус два градуса.
