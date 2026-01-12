На проходите Шипка и Хаинбоаз вали сняг, на терен работят по четири машини

снимка: АПИ, архив

Пътищата в област Стара Загора са отворени за движение, няма въведени ограничения. Движението се осъществява при зимни условия, съобщиха от Областното пътно управление (ОУП).

На двата старопланински прохода в област Стара Загора - Шипка и Хаинбоаз, вали сняг, а пътната настилка е заснежена и обработена. На терен има по четири машини, които почистват и опесъчават. Температурите са отрицателни, съответно минус 13 и минус 4 градуса.

През нощта няма подадени сигнали за паднали дървета или закъсали автомобили.

Сняг вали и в районите на населените места Шипка, Павел баня, Казанлък, Опан, Гълъбово и Главан.

На автомагистрала „Тракия“ пътната настилка е мокра, а на „Марица“ е заледена и обработена, а температурите са съответно минус 1 и минус 3 градуса. И на двата аутобана работят по две машини, предаде БТА.

