На протеста в Бургас полетяха и доматите

В Бургас недоволството от управляващите е масово. Хиляди хора се събраха пред общината с искане за оставка на правителството. Те тръгнаха на шествие из централните улици на града.

Буквално преди броени минути полицаите задържаха двама провокатори, които влязоха в тълпата с маски и качулки. В момента протестът е многоляден.

На няколко пъти протестиращи граждани пускаха димки и бомбички. Прехвърчаха на няколко пъти и домати.

Хората са несъгласни не само с бюджета, но и изцяло с управляващите, които работят срещу интересите на народа, разказа БНТ.

Време им е на управляващите да си ходят. То отдавна им настъпи времето, но те явно не искат да си ходят с добро, коментира една от жените на протеста.

