На протеста в Плевен: Празни бутилки и туби летят към сградата на "ВиК

Снимка Булфото

Недоволните плевенчани излязоха на улицата.

В Плевен започна вторият протест за това лято срещу проблемите с безводието. Граждани се събраха пред сградата на "Водоснабдяване и канализация" (ВиК) в Плевен, за да изразят недоволството си от тежкия воден режим, при който водата се пуска за около шест – седем часа в денонощието – по три часа сутрин и още толкова вечер, предаде БТА.

Участниците в протеста хвърлиха към входа на сградата празни бутилки и туби от вода, както и други отпадъци.

Протестът се насочи към Общината.

Припомняме, че миналата неделя се състоя първият протест за това лято срещу водния режим и безводието в Плевен и населени места в областта.

Проблемът с водоснабдяването изкара плевенчани и миналата година на протести, които започнаха в началото на декември. Девет бяха протестите, които се проведоха в Плевен в края на миналата и началото на тази година. При всеки един от тях се блокираше за кратко и пътят София – Русе на пътния възел при село Ясен.

