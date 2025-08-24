реклама

На протеста в Плевен: Празни бутилки и туби летят към сградата на "ВиК

24.08.2025 / 18:21 2

Снимка Булфото

Недоволните плевенчани излязоха на улицата.

В Плевен започна вторият протест за това лято срещу проблемите с безводието. Граждани се събраха пред сградата на "Водоснабдяване и канализация" (ВиК) в Плевен, за да изразят недоволството си от тежкия воден режим, при който водата се пуска за около шест – седем часа в денонощието – по три часа сутрин и още толкова вечер, предаде БТА.

Участниците в протеста хвърлиха към входа на сградата празни бутилки и туби от вода, както и други отпадъци.

Протестът се насочи към Общината.

Припомняме, че миналата неделя се състоя първият протест за това лято срещу водния режим и безводието в Плевен и населени места в областта.

Проблемът с водоснабдяването изкара плевенчани и миналата година на протести, които започнаха в началото на декември. Девет бяха протестите, които се проведоха в Плевен в края на миналата и началото на тази година. При всеки един от тях се блокираше за кратко и пътят София – Русе на пътния възел при село Ясен.

 

2
0
kris (преди 14 минути)
Рейтинг: 497966 | Одобрение: 91206
Не виждам в ръцете им топори и брадви.....Без тези помощни устройства няма да стане.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
0
0
MrBean (преди 47 минути)
Рейтинг: 185568 | Одобрение: -2182
И да ги напълнят бутилките с бензин,кибрит ще се намери. По простата причина ,че няма вода за да ги напълнят. Да повикат лорда на пикаещите във фонтани Румен Петков,той ще им разкаже...

