На ръба на война: Командир на НАТО предупреждава за руско-китайски патрули в Арктика

Кадър Youtube

Върховният главнокомандващ на силите на НАТО в Европа предупреди за задълбочаващо се военно сътрудничество между Русия, Китай, Иран и Северна Корея в Арктика, като определи региона като нова фронтова линия в стратегическото съперничество между авторитарните държави и Запада.

Генерал Алексус Гринкевич заяви по време на конференция по сигурността в Селен, Швеция, че руски и китайски военноморски съдове извършват все по-чести съвместни патрули в арктическите води, предава bTV. Причината е топенето на леда, което отваря нови морски маршрути и достъп до природни ресурси. Предупреждението идва в момент, когато НАТО преструктурира командната си система, за да обедини арктическите операции и да засили отбраната по северния си фланг.

„Руски и китайски кораби извършват все повече съвместни патрули“, каза Гринкевич на националната конференция „Фолк ох Фьорсвар“. Той определи дейността на китайските ледоразбивачи и научноизследователски кораби в региона като военна, а не мирна, като подчерта, че те извършват батиметрични проучвания с цел да разберат как да противодействат на способностите на НАТО на и под морската повърхност.

В същото време, генералният секретар на Алианса Марк Рюте обяви, че Артика трябва да е приоритет: „Обсъждаме следващата стъпка, за да сме сигурни, че ще има практическо продължение на разговорите за Арктика и че като Алианс ще направим всичко необходимо по този въпрос колективно.“

По-широк модел на авторитарно сближаване

Гринкевич очерта по-широк модел на координация, който надхвърля Арктика. Докато американският президент Доналд Тръмп настоява за мирно решение на войната в Украйна, Китай продължава да финансира руските военни усилия, Иран доставя оръжия и технологии, а севернокорейски бойни части остават разположени в Русия, близо до украинската граница.

Русия продължава да тества модерни военни способности в Баренцово море, включително първото в историята дозареждане във въздуха на самолети за борба с подводници в полет близо до Северния полюс, проведено на 9 януари. Операцията демонстрира способността на Москва да поддържа дългосрочни морски патрули в целия Арктически регион.

Отговорът на НАТО и защитата на инфраструктурата

НАТО отговори с нови инициативи, сред които „Балтийски страж“, стартирана през януари 2025 г. за защита на критичната подводна инфраструктура в Балтийско море, и „Източен страж“, създадена през септември 2025 г. за интегриране на противовъздушната и противоракетната отбрана по източния фланг на Алианса. Наскоро командването преразпредели зоните на отговорност, като постави Дания, Швеция и Финландия под командването на Обединеното командване на силите в Норфолк, с цел обединяване на арктическите операции под един щаб.

Гринкевич призна, че основното ограничение пред НАТО вече не е финансирането, а капацитетът на отбранителната индустрия. Макар да определи последните инвестиционни ангажименти като исторически, той подчерта, че финансовите обещания трябва да се превърнат в реално въоръжение в арсеналите на съюзниците.

По думите му НАТО не е изправено пред непосредствена заплаха, тъй като Русия е силно ангажирана с войната в Украйна. Въпреки това той предупреди, че с отстъпването на арктическия лед и нарастващия достъп до региона, китайската и руската морска активност в близост до територии на НАТО може да се засили.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!